Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина830 мм
- Длина1110 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожа
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияЕвропа
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