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Диван в стиле ретро Velvet

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина2220 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьябархат
  • Цветголубой, бежевый, зеленый, серый
  • Страна изготовленияЕвропа

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