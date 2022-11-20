Товар в корзине. Перейти
Диван в винтажном стиле Chest - фото 1Диван в винтажном стиле Chest - фото 2Диван в винтажном стиле Chest - фото 3Диван в винтажном стиле Chest - фото 4

Диван в винтажном стиле Chest

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Elizabeth
Диван Elizabeth
Следующий Диван Rew L
Диван Elizabeth

Характеристики товара

Описание

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1800 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияЕвропа

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
8

Диван Бурлеск

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)

Диван Chester (Честер) кожаныйНастоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 999
Оптовая цена
13

Диван Chester (Честер) кожаный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
12

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от75 000
Оптовая цена
9

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой

С этим товаром покупают
Кресло оператора на хромированном основании с подлокотникамиНастоящее фото товара Кресло оператора на хромированном основании с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
9

Кресло оператора на хромированном основании с подлокотниками

Стул МирэллаНастоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
8

Стул Мирэлла

Плетеное стул-кресло MarisaНастоящее фото товара Плетеное стул-кресло Marisa, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
12

Плетеное стул-кресло Marisa

Стул Gobi с перемычкойНастоящее фото товара Стул Gobi с перемычкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 450
Оптовая цена
15

Стул Gobi с перемычкой

Madrid Кожа ЧерныйНастоящее фото товара Madrid Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
35 090
Оптовая цена
10

Madrid Кожа Черный

Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bruno, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
10

Стул с подлокотниками Bruno

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой