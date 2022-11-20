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Диван в винтажном стиле Oliver - фото 1Диван в винтажном стиле Oliver - фото 2

Диван в винтажном стиле Oliver

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина780 мм
  • Длина1220 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияЕвропа

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