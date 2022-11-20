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Диван в винтажном стиле Stefan - фото 1Диван в винтажном стиле Stefan - фото 2Диван в винтажном стиле Stefan - фото 3

Диван в винтажном стиле Stefan

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина820 мм
  • Длина1960 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьякожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияЕвропа

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