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Диван Валенсия

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Преимущество большого углового дивана в том, что он станет главным акцентом в гостиной и позволит при этом разместить большое количество гостей.

Поэтому модель идеальна для больших пространств. Диван по достоинству оценят обладатели просторной гостиной.

Диван стоит на стильных практически невидимых ножках, которые визуально делают модель словно парящей в воздухе.

В качестве наполнителя инновационный материал с эффектом памяти.

На выбор – более 1000 вариантов тканей для обивки.

Модель может быть, как угловой, так и прямой. Механизм трансформации также по вашему усмотрению.

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

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