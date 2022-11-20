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Диван Valle

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Прямой диван City Casual

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина760 мм
  • Длина1150/1400 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес29/36 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиреневый
  • Страна изготовленияЕвропа

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