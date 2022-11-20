Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина760 мм
- Длина1150/1400 мм
- Глубина480 мм
- Вес29/36 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветсиреневый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван барный Флэш
Диван классический
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван Винтаж
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бурлеск
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл
Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл