Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1920 мм
- Ширина800 мм
- Высота910 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес65 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкавелюр или рогожка на выбор
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
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