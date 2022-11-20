Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1920 мм
- Ширина800 мм
- Высота910 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес65 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкавелюр или рогожка на выбор
- Цветфиолетовый
- Страна изготовленияРоссия
Диван Wolsly трехместный
Диван Томас, солнечный желтый
Диван Raf двухместный
Диван Томас, пасмурно серый
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Диван Wolsly двухместный
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