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Диван Варело, кремовый

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1920 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес65 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Обивкавелюр или рогожка на выбор
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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