Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1920 мм
- Ширина800 мм
- Высота910 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес65 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкавелюр или рогожка на выбор
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия
Диван Wolsly трехместный
Диван Томас, солнечный желтый
Диван Raf двухместный
Диван Томас, пасмурно серый
Диван Абри, серый
Диван Wolsly двухместный
Диван Rotterdam трехместный
Диван Абри, зеленый
Диван Vittorio трехместный
Диван Wes двухместный
Столик Damaris дубовый шпон
Стол Оулу
Стол раздвижной Ланкастер
Стол Вега D100, Нераскладной, Дуб Канзас/ черный каркас
Стол Прага 120 Белый, стекло /камень светлый
Комплект мебели Аврора, 8 стульев, коричневый
Стол Gerda, прозрачный, закаленное стекло