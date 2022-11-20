Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1920 мм
- Ширина800 мм
- Высота910 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес65 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкавелюр или рогожка на выбор
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Диван Wolsly трехместный
Диван Томас, солнечный желтый
Диван Raf двухместный
Диван Томас, пасмурно серый
Диван Абри, серый
Диван Wolsly двухместный
Диван Rotterdam трехместный
Диван Абри, зеленый
Диван Vittorio трехместный
Диван Wes двухместный
Стол обеденный Креола
Стол круглый Hydra D100
СТОЛ ДЛЯ РЕСТОРАНА RESTAURANT TABLE SQUARE METAL SHEET II
Стол Messi Topalit 80, белый
Стол обеденный Элис, белый мрамор
Комплект плетеной мебели Фернандо, черный, 2 стула
Обеденный стол Лесной 90x90