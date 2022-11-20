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Диван Venecia

13 оценок
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Диван Maurice

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Цветсерый

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ), мм Стоимость, руб
Двухместный 1800х900х900 54090
Трехместный 2300х900х900 61190

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