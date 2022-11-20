Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1800 мм
- Глубина900 мм
- Цветсерый
|Комплектация
|Габариты (ШхГхВ), мм
|Стоимость, руб
|Двухместный
|1800х900х900
|54090
|Трехместный
|2300х900х900
|61190
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