Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина800 мм
- Длина1500 мм
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стол Лофт Ларисса
Опора для стола Дизайн О
Диван Честер черный
Стул складной банкетный Lite, черный
Диван Halston трехместный
Диван Hariston двухместный
Диван Hariston трехместный
Диван Iggi двухместный
Диван Iggi трехместный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден