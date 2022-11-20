Фотография Диван Vinny от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Vinny

4.5
Оптовая цена
145 590 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Vinny
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Диван Vinny

4.5
145590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина1830 мм
  • Глубина870 мм
  • Вес32 кг
  • Цветсерый, коричневый, желтый

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