Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1160 мм
- Длина840 мм
- Глубина850 мм
- Материал каркасамассив дерева, береза, фанера
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул Halmar dariusz, белый
Диван Робб
Диван Мельбурн
Стол Clyde бетон/белый
Манекен-торшер Bosse
Манекен-торшер Frederika
Манекен-торшер Frey
Манекен-торшер Madlen
Манекен-торшер Mia