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Диван Vintage

14 оценок
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Диван-кровать Адрианна, фиолетовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1160 мм
  • Длина840 мм
  • Глубина850 мм
  • Материал каркасамассив дерева, береза, фанера

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