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Диван Vision 570S

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1320/1940 мм
  • Глубина780 мм
  • Вес45/50 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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