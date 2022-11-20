Характеристики товара
Описание
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
|Размеры(ДхВхШ)
|Кат.1
|Кат.2
|Кат.3
|Кат.4
|Кат.5
|2х-местный
диван
|155х75х73
|13690
|14590
|15490
|16390
|17190
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Диван Дублин
Диван Винтаж
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