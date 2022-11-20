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Диван Visit Lux - фото 1

Диван Visit Lux

7 оценок
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Диван California 2 Set

Характеристики товара

Описание

Производство: Россия

Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром


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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Размеры(ДхВхШ) Кат.1 Кат.2 Кат.3 Кат.4 Кат.5
2х-местный
диван 		155х75х73 13690 14590 15490 16390 17190

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