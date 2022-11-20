Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина980 мм
- Материалдерево, металл
- Материал сиденьяткань
Диван Ассоль
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Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
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Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Дорожка для стола
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