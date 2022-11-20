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Новинка

Диван Yann

4.7
Оптовая цена
230 090 ₽
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Диван Yann
Диван Yann
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Диван Yann

4.7
230090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван из велюра Yann выглядит роскошно, элегантно и современно. Отделка пуговицами, удобная прочная обивка из велюра, мягкая на ощупь, придаст вашему интерьеру нотку в британском стиле.

• Обивка из велюра 100% полиэстер. Отделка обивкой.
• Каркас из ДСП и ДВП с усилением из массива бука.
• Амортизация за счет арочных пружин.
• Ножки (собираются самостоятельно) из массива бука с черным матовым НЦ-покрытием, В 10 см
• Каркас, покрытый ПУ-наполнителем.
• Сиденье с ПУ-наполнителем + чехол из волокон PES.
• Спинка и подлокотники с ПУ-наполнителем.

Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д230 x В67 x Г95 см.
Вес - 68 кг

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Основные характеристики

  • Длина2250 мм
  • Высота750 мм
  • Глубина1000 мм
  • Цветсиний
  • Вес63 кг

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