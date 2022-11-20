Фотография Диван ЕВРОПА от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван ЕВРОПА

4.5
Оптовая цена
9 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван ЕВРОПА
Диван ЕВРОПА
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Диван ЕВРОПА

4.5
9490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина740 мм
  • Цветсерый

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