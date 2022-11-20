Диван Yvas
92790 ₽
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Обновленный стиль ретро. Закругленная форма, комфортное сиденье и ножки с черным лаковым покрытием. Диван Yvas для комфортного отдыха без ущерба для стиля.
• Обивка: 100% полиэстер, отделка кантом на сиденье спереди.
• Каркас из слоеной фанеры и массива лиственницы.
• Ножки из стальной трубы с эпоксидным покрытием. Поставляется в собранном виде
• Подвеска сиденья из пружин и эластичных ремней.
• Подвеска спинки и подлокотников из эластичных перекрещенных ремней.
Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д144 x В81 x Г83 см.
Вес - 35 кг.