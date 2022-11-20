Фотография Диван Yvas от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Диван Yvas

4.5
Оптовая цена
92 790 ₽
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Диван Yvas
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Диван Yvas

4.5
92790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Обновленный стиль ретро. Закругленная форма, комфортное сиденье и ножки с черным лаковым покрытием. Диван Yvas для комфортного отдыха без ущерба для стиля.

• Обивка: 100% полиэстер, отделка кантом на сиденье спереди.
• Каркас из слоеной фанеры и массива лиственницы.
• Ножки из стальной трубы с эпоксидным покрытием. Поставляется в собранном виде
• Подвеска сиденья из пружин и эластичных ремней.
• Подвеска спинки и подлокотников из эластичных перекрещенных ремней.

Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д144 x В81 x Г83 см.
Вес - 35 кг.


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Основные характеристики

  • Длина1430 мм
  • Глубина820 мм
  • Ширина790 мм
  • Вес27 кг
  • Цветсерый

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