Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина1150 мм
- Глубина650 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Оттоманка Кардинал
Диван Portofino 2-х местный
Диван - кровать Toronto
Диван Amsterdam двухместный
Ножка деревянная 45
Диван Бриджит, синий
Кресло реклайнер Hbada 77WMJ
Кресло реклайнер Hbada 133WMJ