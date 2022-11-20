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Диван Жемчуг двухместный - фото 1

Диван Жемчуг двухместный

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина1150 мм
  • Глубина650 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

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