Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина1520 мм
- Глубина650 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул обеденный Шанель коричневый
Полотенце банное Seashells-7
Полотенце банное Miranda-2
Полотенце банное Bamboo CL-9
Полотенце банное Seashells-8
Полотенце банное Bamboo CL-2
Стол обеденный раздвижной Azzuro
Подстолье Tapas