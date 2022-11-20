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Диванный модуль Баклер

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Диван Кельт угловой сектор с оттоманкой
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Диван Кельт угловой сектор с оттоманкой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм

Варианты размеров

Вид Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Стоимость, руб
Подлокотники 170 870 600 9290
Оттоманка с ящиком 930 1580 810 23890
Угловой сектор 860 860 810 17490
Секция узкая с ящиком 600 890 810 15090
2 секции с механизмом 1610 870 810 31990

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