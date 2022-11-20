Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
|Вид
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Стоимость, руб
|Подлокотники
|170
|870
|600
|9290
|Оттоманка с ящиком
|930
|1580
|810
|23890
|Угловой сектор
|860
|860
|810
|17490
|Секция узкая с ящиком
|600
|890
|810
|15090
|2 секции с механизмом
|1610
|870
|810
|31990
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