Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
|Вид
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Стоимость, руб
|Секция с ящиком
|740
|900
|960
|15190
|Оттоманка с ящиком
|820
|1610
|960
|27490
|Угловой сектор
|860
|860
|960
|21390
|3 секции с механизмом
|1950
|900
|960
|46390
|2 секции с механизмом
|1420
|900
|960
|37690
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