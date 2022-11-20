Товар в корзине. Перейти
Диванный модуль Кельт - фото 1Диванный модуль Кельт - фото 2Диванный модуль Кельт - фото 3Диванный модуль Кельт - фото 4Диванный модуль Кельт - фото 5

Диванный модуль Кельт

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диванный модуль Баклер
Диванный модуль Баклер
Следующий Диванный модуль Ортман
Диванный модуль Баклер

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота960 мм

Варианты размеров

Вид Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Стоимость, руб
Секция с ящиком 740 900 960 15190
Оттоманка с ящиком 820 1610 960 27490
Угловой сектор 860 860 960 21390
3 секции с механизмом 1950 900 960 46390
2 секции с механизмом 1420 900 960 37690

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Диван Дублин

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена
8

Диван Торонто

Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
13

Диван Лотос

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
11

Диван Рондо

Эко Панно ШестиугольникНастоящее фото товара Эко Панно Шестиугольник, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
15

Эко Панно Шестиугольник

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден