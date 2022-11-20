Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
|Вид
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Стоимость, руб
|Оттоманка с ящиком
|930
|1600
|900
|21590
|Угловой сектор
|900
|900
|900
|13790
|Секция с ящиком
|830
|950
|900
|15190
|Секция, глухая царга
|830
|950
|900
|14790
|2 секции с ящиком
|1650
|950
|900
|26990
|2 секции с механизмом
|1650
|950
|900
|29290
|2 секции, глухая царга
|1650
|950
|900
|25490
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