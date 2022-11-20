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Диванный модуль Ортман

6 оценок
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Диван Кельт угловой сектор с оттоманкой
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Диван Кельт угловой сектор с оттоманкой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм

Варианты размеров

Вид Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Стоимость, руб
Оттоманка с ящиком 930 1600 900 21590
Угловой сектор 900 900 900 13790
Секция с ящиком 830 950 900 15190
Секция, глухая царга 830 950 900 14790
2 секции с ящиком 1650 950 900 26990
2 секции с механизмом 1650 950 900 29290
2 секции, глухая царга 1650 950 900 25490

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