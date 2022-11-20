Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота340 мм
Аксессуар Восточная лампа
Ваза Зеленый попугай
Аксессуар воздушные шары
Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов
Статуэтка собаки Джакометти
Арт-объект Квадраты и Шары из дерева
Статуэтка Воздушная собака, серебряная
Статуэтка Воздушная собака, красная
Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая
Статуэтка Воздушная собака, голубая
Пальма из ротанга, 1500 мм
Пальма из ротанга, 1800 мм
Статуэтка Хакан
Статуэтка Плетеный кактус
Статуэтка Ананас, 30 см
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Лофт перегородка №1
Фито стойка гортензия Салем
Декоративная рама Вальдеричи
Фитостойка Вилен папоротник Гуар
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Ротанг Конус 50
Папоротник нефролепис Джаф Q кашпо Dekollete 19
Кизил Ран Q кашпо Dekollete 19