Товар в корзине. Перейти
Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый - фото 1

Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Masters, белый
Стул Masters, белый
Следующий Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Стул Masters, белый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота3000 мм
  • Длина3150 мм
  • Глубина3150 мм
  • Материалметалл, дерево

Похожие товары

Дизайнерский лежак Ньюпорт розовыйНастоящее фото товара Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый, произведённого компанией ChiedoCover
948 290
Оптовая цена
7

Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый

Стул Masters, желтыйНастоящее фото товара Стул Masters, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89036
5 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Masters, желтый

В наличии 4 шт.
Стул Masters, оранжевыйНастоящее фото товара Стул Masters, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89036
5 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Masters, оранжевый

В наличии 95 шт.
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневыйНастоящее фото товара Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена
9

Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый

В наличии 18 шт.
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 белыйНастоящее фото товара Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена
7

Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 белый

В наличии 18 шт.
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 антрацитНастоящее фото товара Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена
15

Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 антрацит

В наличии 18 шт.
Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневыйНастоящее фото товара Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена
7

Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневый

В наличии 22 шт.
Шезлонг пластиковый GS 1009 белыйНастоящее фото товара Шезлонг пластиковый GS 1009 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена
9

Шезлонг пластиковый GS 1009 белый

В наличии 46 шт.
Шезлонг пластиковый GS 1009 антрацитНастоящее фото товара Шезлонг пластиковый GS 1009 антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена
10

Шезлонг пластиковый GS 1009 антрацит

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Шезлонг пластиковый GS 1009 капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена
15

Шезлонг пластиковый GS 1009 капучино

Другие товары из разделасезонные товары
Стул Орион белый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Орион белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
6

Стул Орион белый, пластиковый

В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Лежак-качалка Джерси текстилен , произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
8

Лежак-качалка Джерси текстилен

Кресло-шезлонг Альберто-2 тафтингНастоящее фото товара Кресло-шезлонг Альберто-2 тафтинг, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
9

Кресло-шезлонг Альберто-2 тафтинг

Настоящее фото товара Лежак Прованс пластик, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена
6

Лежак Прованс пластик

Настоящее фото товара Лежак Прованс пластик шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена
9

Лежак Прованс пластик шоколад

Настоящее фото товара Лежак-шезлонг Вико ротанг искусственный, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена
8

Лежак-шезлонг Вико ротанг искусственный

Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Капри, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
14

Кресло-шезлонг Капри

Настоящее фото товара Лежак Атлант пластик, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
15

Лежак Атлант пластик

Стул складной Тунга, без отделкиНастоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Тунга, без отделки

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, белая

Настоящее фото товара Скамья Весна 1, произведённого компанией ChiedoCover
от55 490
Оптовая цена
11

Скамья Весна 1

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01122, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
13

Светильник подвесной KH01122

Стул DSW голубой x4Настоящее фото товара Стул DSW голубой x4, произведённого компанией ChiedoCover
10 29040
16 990 ₽Оптовая цена
11

Стул DSW голубой x4

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, латте, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
6

Стул СМАРТ, латте, белые ножки

Стул Oliver экокожа серыйНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Oliver экокожа серый

В наличии 92 шт.
Стул William ромб бархат пудровыйНастоящее фото товара Стул William ромб бархат пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
14

Стул William ромб бархат пудровый