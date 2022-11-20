Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота3000 мм
- Длина3150 мм
- Глубина3150 мм
- Материалметалл, дерево
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Стул Masters, желтый
Стул Masters, оранжевый
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 белый
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 антрацит
Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневый
Шезлонг пластиковый GS 1009 белый
Шезлонг пластиковый GS 1009 антрацит
Шезлонг пластиковый GS 1009 капучино
Стул Орион белый, пластиковый
Лежак-качалка Джерси текстилен
Кресло-шезлонг Альберто-2 тафтинг
Лежак Прованс пластик
Лежак Прованс пластик шоколад
Лежак-шезлонг Вико ротанг искусственный
Кресло-шезлонг Капри
Лежак Атлант пластик
Стул складной Тунга, без отделки
Барная стойка Парсон, белая
Скамья Весна 1
Светильник подвесной KH01122
Стул DSW голубой x4
Стул СМАРТ, латте, белые ножки
Стул Oliver экокожа серый
Стул William ромб бархат пудровый