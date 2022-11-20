Характеристики товара
Основные характеристики
- Обивкаэкокожа
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
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Дизайнерское кресло фиолетовое
Дизайнерское кресло синее
Дизайнерское кресло оранжевое
Дизайнерское кресло малиновое
Дизайнерское кресло зелёное
Дизайнерское кресло желтое
Дизайнерское кресло Lotus Lux с пуговицами (черное)
Дизайнерское кресло Lotus (черное) Ego
Дизайнерское кресло Lotus (черное с белым)
Дизайнерское кресло Lotus (красное) Ego