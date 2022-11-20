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Дизайнерское кресло, экокожа чёрная

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Дизайнерское кресло из экокожи, черное

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Обивкаэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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