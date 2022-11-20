Характеристики товара
Описание
Габариты упаковки: 0.76 × 0.62 × 0.53 м
Объём упаковки: 0.25 м³
Вес в упаковке, брутто: 15.8 кг
Основные характеристики
- Обивкаэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Габариты упаковки: 0.76 × 0.62 × 0.53 м
Объём упаковки: 0.25 м³
Вес в упаковке, брутто: 15.8 кг
Дизайнерское кресло, экокожа чёрная
Дизайнерское кресло из экокожи, красное
Дизайнерское кресло из кашемира (Elegance S), светло-голубое
Дизайнерское кресло из кашемира, темно-желтое
Дизайнерское кресло из кашемира, серо-синее
Дизайнерское кресло из кашемира, зеленое
Дизайнерское кресло Egg chair (Arne Jacobsen Style), белое
Дизайнерское кресло фиолетовое
Дизайнерское кресло синее
Дизайнерское кресло оранжевое
Дизайнерское кресло малиновое
Дизайнерское кресло зелёное
Дизайнерское кресло желтое
Дизайнерское кресло Lotus Lux с пуговицами (черное)
Дизайнерское кресло Lotus (черное) Ego
Кресло Байрон
Кресло Камила