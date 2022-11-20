Характеристики товара
Основные характеристики
- Обивкаткань, кашемир
- Цветжелтый
- Страна изготовленияКитай
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Дизайнерское кресло из кашемира, серо-синее
Дизайнерское кресло из кашемира, зеленое
Дизайнерское кресло Egg chair (Arne Jacobsen Style), белое
Дизайнерское кресло фиолетовое
Дизайнерское кресло синее
Дизайнерское кресло оранжевое
Дизайнерское кресло малиновое
Дизайнерское кресло зелёное
Дизайнерское кресло желтое
Дизайнерское кресло Lotus Lux с пуговицами (черное)
Дизайнерское кресло Lotus (черное) Ego
Дизайнерское кресло Lotus (черное с белым)
Дизайнерское кресло Lotus (красное) Ego
Барное кресло Cup Cognac белое с черным
Барное кресло Cup Cognac белое с красным
Кресло Байрон
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