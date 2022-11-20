Характеристики товара
Описание
Спору нет, мы живем в удивительное время больших возможностей. Одним из величайших достижений современности является свобода выбора. В нашей жизни нет места однообразию и банальности, а сделать мир вокруг себя оригинальным и интересным можно очень просто. Достаточно при обустройстве отдать предпочтение нешаблонной мебели, к примеру, такой, как дизайнерское кресло Lotus (черное).
Одного взгляда достаточно, чтобы этот предмет мебели приковал к себе внимание. Он уместен и в домашней обстановке, и в интерьере бара, кафе, ресторана. Лаконичная стильная чаша сиденья в форме полусферы обещает полный комфорт и удобство. Ее каркас выполнен из высокопрочного стеклопластика, а внутренняя обивка – из мягкого приятного при тактильном контакте материала черного цвета.
Также дизайнерское кресло из Китая выглядит элегантно и эффектно благодаря круглому металлическому основанию, покрытому слоем гальванического хрома. Абсолютная свобода движения обеспечивается за счет поворотного механизма. Граничный показатель нагрузки по весу, заявленный производителем – 120 кг.
Основные характеристики
- Обивкаэкокожа
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай