Характеристики товара
Описание
Как известно уныние и депрессию можно лечить не только медицинским путем, но и шопингом. Это эффективнее, быстрее и приятнее. Причем не обязательно поднять настроение позволит приобретение нового элемента гардероба или модный аксессуар.
Обновление окружающей обстановки путем замены старой классической мебели современными неординарными предметами интерьера – процесс увлекательный и полезный. К примеру, дизайнерское кресло Lotus Lux с пуговицами (черное) неизменно вызывает яркие положительные эмоции у каждого, кто видит его впервые. Изделие имеет необычную форму сидения, корпус которого произведен из высокопрочного пластика белого цвета, а внутренняя обивка выполнена из мягкого износостойкого черного материала - экокожи. Стойка и круглое основание изделия, металлические покрытые защитным слоем хрома.
Такое декоративное исполнение делает дизайнерское кресло из Китая уместным в интерьере любой современной стилистики – арт-поп, хай-тек, модерн, минимализм, пр. Эксплуатационная нагрузка по весу – 120 кг.
Основные характеристики
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай