Характеристики товара
Основные характеристики
- Обивкаткань, кашемир
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
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Дизайнерское кресло оранжевое
Дизайнерское кресло малиновое
Дизайнерское кресло зелёное
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