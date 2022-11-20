Характеристики товара
Описание
Яркий игровой домик обязательно привлечет внимание вашего ребенка, и кроха с удовольствием будет представлять себя хозяином, открывая дверь ключом.
Внутри конструкции с черепичной крышей предусмотрено удобное пространство для игр с окошками, дополненными открывающимися ставнями.
Снаружи домика есть зона для юных поваров, где они смогут «приготовить» с помощью разделочной доски и печки вкусные угощения для гостей.
Изделие устойчиво стоит на ровной поверхности, поэтому исключено ее опрокидывание во время игры.
Конструкция станет любимым местом для игр малыша и его друзей, а также разнообразит досуг детей на свежем воздухе.
Игровой домик достаточно компактный, поэтому не займёт много места на дачном участке и даже поместится в городской квартире.
Корпус изделия выполнен из сертифицированного, безопасного пластика, поверхность которого легко очищается от загрязнений и отличается повышенной прочностью.
Яркие цвета конструкции останутся долгое время такими же насыщенными благодаря стойким к воздействию ультрафиолета красителям.
Основные характеристики
- Высота1310
- Ширина1210
- Длина1100
- Вес26