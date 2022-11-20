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          Фотография Дом игровой с открывающейся дверью от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Дом игровой с открывающейся дверью

          4.9
          Оптовая цена
          от 27 690 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Дом игровой с открывающейся дверью
          Дом игровой с открывающейся дверью
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          Характеристики товара

          Описание

          Яркий игровой домик обязательно привлечет внимание вашего ребенка, и кроха с удовольствием будет представлять себя хозяином, открывая дверь ключом.

          Внутри конструкции с черепичной крышей предусмотрено удобное пространство для игр с окошками, дополненными открывающимися ставнями.

          Снаружи домика есть зона для юных поваров, где они смогут «приготовить» с помощью разделочной доски и печки вкусные угощения для гостей.

          Изделие устойчиво стоит на ровной поверхности, поэтому исключено ее опрокидывание во время игры.

          Конструкция станет любимым местом для игр малыша и его друзей, а также разнообразит досуг детей на свежем воздухе.

          Игровой домик достаточно компактный, поэтому не займёт много места на дачном участке и даже поместится в городской квартире.

          Корпус изделия выполнен из сертифицированного, безопасного пластика, поверхность которого легко очищается от загрязнений и отличается повышенной прочностью.

          Яркие цвета конструкции останутся долгое время такими же насыщенными благодаря стойким к воздействию ультрафиолета красителям.

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          Основные характеристики

          • Высота1310
          • Ширина1210
          • Длина1100
          • Вес26

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