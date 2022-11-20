Характеристики товара
Описание
Девочки будут в восторге от этого игрового домика с черепичной крышей, яркими стенами и рельефными декоративными кактусами.
Также на корпусе конструкции предусмотрены окошечки, а попасть внутрь красивого домика можно через открывающуюся дверцу на входе.
Конструкция устойчиво стоит на ровной поверхности, ее можно размещать как в детской комнате, так и во дворе перед домом.
Домик представлен в красочных оттенках, которые останутся такими же яркими и не выгорят на солнце.
Конструкция не имеет острых и выступающих углов, она выполнена из прочного пластика, который не деформируется и безопасен для детей.
Домик станет прекрасными декорациями для увлекательных сюжетных игр и разнообразит досуг малышек.
Основные характеристики
- Высота1270
- Ширина1180
- Глубина1060
- Вес13,3