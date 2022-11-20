+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Домик для девочек игровой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Домик для девочек игровой

          4.2
          Оптовая цена
          от 9 390 ₽
          При покупке от 1 шт
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Домик для девочек игровой
          Домик для девочек игровой
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Игровой домик с забором и горкой, фиолетовый
          Игровой домик с забором и горкой, фиолетовый
          Следующий Детский малый игровой домик, фиолетовый с красной крышей
          Детский малый игровой домик, фиолетовый с красной крышей

          Характеристики товара

          Описание

          Девочки будут в восторге от этого игрового домика с черепичной крышей, яркими стенами и рельефными декоративными кактусами.

          Также на корпусе конструкции предусмотрены окошечки, а попасть внутрь красивого домика можно через открывающуюся дверцу на входе.

          Конструкция устойчиво стоит на ровной поверхности, ее можно размещать как в детской комнате, так и во дворе перед домом.

          Домик представлен в красочных оттенках, которые останутся такими же яркими и не выгорят на солнце.

          Конструкция не имеет острых и выступающих углов, она выполнена из прочного пластика, который не деформируется и безопасен для детей.

          Домик станет прекрасными декорациями для увлекательных сюжетных игр и разнообразит досуг малышек.

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Высота1270
          • Ширина1180
          • Глубина1060
          • Вес13,3

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Подушка Бамбук мф детская, произведённого компанией ChiedoCover
          317 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка Бамбук мф детская
          Настоящее фото товара Акустическая кабина Wall Box, произведённого компанией ChiedoCover
          530 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Акустическая кабина Wall Box
          Настоящее фото товара Детская кроватка Нами белая, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Детская кроватка Нами белая
          Настоящее фото товара Подсветка Picasso бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подсветка Picasso бронза
          Настоящее фото товара Подсветка Picasso белая патина 24, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подсветка Picasso белая патина 24
          Настоящее фото товара Подсветка Renoir бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подсветка Renoir бронза
          Настоящее фото товара Стул Ученик К1, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Ученик К1
          Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
          36 330 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Модуль VEIL 2-х местный прямой
          Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой левый, произведённого компанией ChiedoCover
          37 600 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
          Настоящее фото товара Мусорный контейнер 370 л, 2 колеса, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Мусорный контейнер 370 л, 2 колеса

          Другие товары из раздела детские домики оптом

          Настоящее фото товара Игровой Пластиковый замок, произведённого компанией ChiedoCover
          26 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Игровой Пластиковый замок
          Настоящее фото товара Игровой Домик с кухней, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Игровой Домик с кухней
          Настоящее фото товара Домик игровой Лесная серия, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Домик игровой Лесная серия
          Настоящее фото товара Домик игровой Лесной светлячок, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Домик игровой Лесной светлячок
          Настоящее фото товара Домик игровой Лесной детский, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Домик игровой Лесной детский
          Настоящее фото товара Домик игровой детский садовый, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Домик игровой детский садовый
          Настоящее фото товара Домик игровой детский Toy Monarch, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Домик игровой детский Toy Monarch
          Настоящее фото товара Детский игровой домик с забором, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Детский игровой домик с забором
          Настоящее фото товара Домик Toy Monarch Дом 2, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Домик Toy Monarch Дом 2
          Настоящее фото товара Домик на сваях с горкой Smoby, произведённого компанией ChiedoCover
          42 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Домик на сваях с горкой Smoby