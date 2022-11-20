+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Домик для девочек Unicorn от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Домик для девочек Unicorn

          4.6
          Оптовая цена
          от 8 590 ₽
          При покупке от 1 шт
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Домик для девочек Unicorn
          Домик для девочек Unicorn
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Детский садовый игровой домик с забором
          Детский садовый игровой домик с забором
          Следующий Игровой домик с кухней, синий
          Игровой домик с кухней, синий

          Характеристики товара

          Описание

          Этот домик предназначен для детских игр как в помещении подходящего размера, так и на улице.

          У домика приятная розовая расцветка, а также декоративные рисунки с единорогами на двери и стенках дома.

          У домика имеется открывающаяся дверь с удобной ручкой.

          Крыша домика двускатная, она убережет детей от осадков, поэтому играть в таком домике можно будет в любую погоду.

          У домика присутствуют вырезанные окна, через которыми родителям будет комфортно наблюдать за тем, что дети делают внутри.

          Конструкция домика хорошо продумана, он устойчивый и имеет просторную комнату внутри.

          Перед началом игры домику требуется предварительная сборка.

          Домик изготовлен из прочного и абсолютно безопасного пластика, исключающего содержание вредных или токсичных примесей в своем составе. Ему не страшны резкие перепады температур и выгорание.

          Играя в таком домике, ребенок сможет развить координацию движений, повеселиться с друзьями, пофантазировать, а также обзавестись собственной «крепостью».

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Высота1250
          • Ширина1040
          • Глубина1000
          • Вес14

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 853 ₽
          Оптовая цена
          5
          Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС облегченное
          Настоящее фото товара Переговорная Arcipelago Wood, произведённого компанией ChiedoCover
          476 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Переговорная Arcipelago Wood
          Настоящее фото товара Акустическая кабина Silent Room L, произведённого компанией ChiedoCover
          209 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Акустическая кабина Silent Room L
          Настоящее фото товара Люстра Bella 40, произведённого компанией ChiedoCover
          24 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Bella 40
          Настоящее фото товара Люстра Beatrix 21, произведённого компанией ChiedoCover
          99 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Beatrix 21
          Настоящее фото товара Люстра Beatrix 10, произведённого компанией ChiedoCover
          43 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Beatrix 10
          Настоящее фото товара Кроватка Авеньён, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кроватка Авеньён
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, красное, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло пластиковое детское Ariel, красное
          Настоящее фото товара Кресло Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Трапеция
          Настоящее фото товара Кресло Цветок, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Цветок

          Другие товары из раздела детские домики оптом

          Настоящее фото товара Игровой домик для улицы Городской дом, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Игровой домик для улицы Городской дом
          Настоящее фото товара Игровой домик Feber Fancy House, произведённого компанией ChiedoCover
          46 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Игровой домик Feber Fancy House
          Настоящее фото товара Игровой домик для улицы с ограждением, произведённого компанией ChiedoCover
          10 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Игровой домик для улицы с ограждением
          Настоящее фото товара Игровой домик Haenim Toy, произведённого компанией ChiedoCover
          22 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Игровой домик Haenim Toy
          Настоящее фото товара Детский игровой домик деревенский, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Детский игровой домик деревенский
          Настоящее фото товара Домик игровой со столиком LAH, произведённого компанией ChiedoCover
          55 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Домик игровой со столиком LAH
          Настоящее фото товара Дом игровой с открывающейся дверью, произведённого компанией ChiedoCover
          27 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Дом игровой с открывающейся дверью
          Настоящее фото товара Игровой дом Feber Sweet House, произведённого компанией ChiedoCover
          43 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Игровой дом Feber Sweet House
          Настоящее фото товара Спортивно-игровой комплекс Happy Box, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Спортивно-игровой комплекс Happy Box
          Настоящее фото товара Игровой домик Lerado, произведённого компанией ChiedoCover
          43 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Игровой домик Lerado