Характеристики товара
Описание
Яркий домик с красочным дизайном сделает намного интереснее игры детей дома или на свежем воздухе.
Конструкция легко устанавливается на любой ровной поверхности и имеет устойчивое основание.
На входе есть открывающаяся дверца и почтовый ящик, а внутри предусмотрена кухня с раковиной и плитой, на которой можно разместить посуду из комплекта.
На стене дети обнаружат лабиринт с шариком, скачущим по наклонным дорожкам, а катапульту можно использовать как оружие для игр.
Боковая калитка дополнена яркими шестеренками и счетами с разноцветными колечками, которые помогут тренировать мелкую моторику рук малыша.
Домик отличается высоким качеством изготовления, так как выполнен из прочного пластика, который не деформируется при высоких температурах и не теряет яркость цвета.
Основные характеристики
- Высота820
- Ширина800
- Глубина290