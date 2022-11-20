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          Фотография Домик игровой детский Малыш от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Домик игровой детский Малыш

          4.4
          Оптовая цена
          от 23 390 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Домик игровой детский Малыш
          Домик игровой детский Малыш
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          Характеристики товара

          Описание

          Яркий домик с красочным дизайном сделает намного интереснее игры детей дома или на свежем воздухе.

          Конструкция легко устанавливается на любой ровной поверхности и имеет устойчивое основание.

          На входе есть открывающаяся дверца и почтовый ящик, а внутри предусмотрена кухня с раковиной и плитой, на которой можно разместить посуду из комплекта.

          На стене дети обнаружат лабиринт с шариком, скачущим по наклонным дорожкам, а катапульту можно использовать как оружие для игр.

          Боковая калитка дополнена яркими шестеренками и счетами с разноцветными колечками, которые помогут тренировать мелкую моторику рук малыша.

          Домик отличается высоким качеством изготовления, так как выполнен из прочного пластика, который не деформируется при высоких температурах и не теряет яркость цвета.

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          Основные характеристики

          • Высота820
          • Ширина800
          • Глубина290

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