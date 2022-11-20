Характеристики товара
Описание
Игровой дом выполнен в виде небольшого домика классической формы с «черепичной» крышей, дверью и окошками.
Он выполнен в спокойном бежевом цвете и украшен цветами и порхающими бабочками.
Окна и дверь окрашены в яркий салатовый цвет, который играет на контрасте с общим фоном.
Дверь и окна легко открываются. Эта деталь непременно позабавит малышей.
Дети с удовольствием будут прятаться внутри и придумывать интересные сюжеты для игр.
Игровой дом можно устанавливать, как дома, так и на улице. Он не боится непогоды и выдерживает морозы.
Изготовлен домик из ударопрочного качественного пластика, отвечающего всем современным нормам и стандартам.
Основные характеристики
- Высота1220
- Ширина1200
- Глубина1210