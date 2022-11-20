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          Фотография Домик игровой детский садовый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Домик игровой детский садовый

          4.5
          Оптовая цена
          от 11 790 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Домик игровой детский садовый
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          Характеристики товара

          Описание

          Игровой дом выполнен в виде небольшого домика классической формы с «черепичной» крышей, дверью и окошками.

          Он выполнен в спокойном бежевом цвете и украшен цветами и порхающими бабочками.

          Окна и дверь окрашены в яркий салатовый цвет, который играет на контрасте с общим фоном.

          Дверь и окна легко открываются. Эта деталь непременно позабавит малышей.

          Дети с удовольствием будут прятаться внутри и придумывать интересные сюжеты для игр.

          Игровой дом можно устанавливать, как дома, так и на улице. Он не боится непогоды и выдерживает морозы.

          Изготовлен домик из ударопрочного качественного пластика, отвечающего всем современным нормам и стандартам.

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          Основные характеристики

          • Высота1220
          • Ширина1200
          • Глубина1210

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