Характеристики товара
Описание
Данный комплект будет интересен детям от трехлетнего возраста.
Он состоит из домика, террасы, примыкающей к нему, горки и столика.
Горка обладает прямым скатом красного цвета. Она располагается на одной из стенок террасы, а также имеет поручни и лесенку, позволяющую забраться наверх.
Столик также примыкает к террасе и позволяет использовать его для занятий творчеством, настольных игр, приема пищи на свежем воздухе и прочего.
Сама терраса не имеет крыши, у нее простая прямоугольная форма и небольшой размер.
Наибольший интерес представляет собой домик с двускатной крышей красного цвета и стенками, имитирующими кирпичную кладку, между которыми присутствует свободное пространство вместо окон, благодаря чему осуществляется свободная циркуляция воздуха внутри.
Вход в домик оснащен распашными дверцами, пользоваться которыми достаточно легко и удобно.
Перед тем как начать игру, необходимо осуществить несложный монтаж конструкции.
Все детали сооружения выполнены из прочного материала, окрашенного в яркие, насыщенные цвета, который полностью безопасен в применении.
В процессе игры ребенок сможет развить координацию движений, вестибулярный аппарат, а также весело проведет свой досуг, представляя себя хозяином загородного дома, в котором он сможет принимать гостей.
Основные характеристики
- Высота1430
- Длина2690
- Ширина1190