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          Фотография Домик игровой детский Toy Monarch от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Домик игровой детский Toy Monarch

          4.9
          Оптовая цена
          от 24 390 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Домик игровой детский Toy Monarch
          Домик игровой детский Toy Monarch
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          Характеристики товара

          Описание

          Данный комплект будет интересен детям от трехлетнего возраста.

          Он состоит из домика, террасы, примыкающей к нему, горки и столика.

          Горка обладает прямым скатом красного цвета. Она располагается на одной из стенок террасы, а также имеет поручни и лесенку, позволяющую забраться наверх.

          Столик также примыкает к террасе и позволяет использовать его для занятий творчеством, настольных игр, приема пищи на свежем воздухе и прочего.

          Сама терраса не имеет крыши, у нее простая прямоугольная форма и небольшой размер.

          Наибольший интерес представляет собой домик с двускатной крышей красного цвета и стенками, имитирующими кирпичную кладку, между которыми присутствует свободное пространство вместо окон, благодаря чему осуществляется свободная циркуляция воздуха внутри.

          Вход в домик оснащен распашными дверцами, пользоваться которыми достаточно легко и удобно.

          Перед тем как начать игру, необходимо осуществить несложный монтаж конструкции.

          Все детали сооружения выполнены из прочного материала, окрашенного в яркие, насыщенные цвета, который полностью безопасен в применении.

          В процессе игры ребенок сможет развить координацию движений, вестибулярный аппарат, а также весело проведет свой досуг, представляя себя хозяином загородного дома, в котором он сможет принимать гостей.

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          Основные характеристики

          • Высота1430
          • Длина2690
          • Ширина1190

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