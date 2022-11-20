Характеристики товара
Описание
Яркий домик с красочным дизайном и портретами героев мультфильма «Мимимишки» сделает намного интереснее игры детей дома или на свежем воздухе.
Конструкция с черепичной крышей легко устанавливается на любой ровной поверхности и имеет устойчивое основание.
На входе есть открывающаяся дверца, а внутри предусмотрены окошки с распахивающимися ставнями.
Домик отличается высоким качеством изготовления, так как выполнен из прочного пластика, который не деформируется при высоких температурах и не теряет яркость цвета.
Основные характеристики
- Высота1160
- Ширина1140
- Глубина860