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          Фотография Домик игровой Лесная серия от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Домик игровой Лесная серия

          4.5
          Оптовая цена
          от 6 990 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Домик игровой Лесная серия
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          Характеристики товара

          Описание

          Яркий домик с красочным дизайном и портретами героев мультфильма «Мимимишки» сделает намного интереснее игры детей дома или на свежем воздухе.

          Конструкция с черепичной крышей легко устанавливается на любой ровной поверхности и имеет устойчивое основание.

          На входе есть открывающаяся дверца, а внутри предусмотрены окошки с распахивающимися ставнями.

          Домик отличается высоким качеством изготовления, так как выполнен из прочного пластика, который не деформируется при высоких температурах и не теряет яркость цвета.

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          Основные характеристики

          • Высота1160
          • Ширина1140
          • Глубина860

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