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          Фотография Домик игровой Лесной детский от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Домик игровой Лесной детский

          4.7
          Оптовая цена
          от 6 990 ₽
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          Домик игровой Лесной детский
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          Характеристики товара

          Описание

          Игровой домик имеет привлекательный дизайн, исполненный сочетанием коричневого и желтого цвета, стены выполнены с имитацией «бревен».

          Домик просто и быстро устанавливается на небольшом ровном участке, в летнее время станет украшением придомовой территории, а в холодное время его можно легко разобрать и перенести в игровую комнату.

          Для вентиляции игрового пространства внутри предусмотрены окошки с открывающимися ставнями и невысокие двери.

          Домик станет любимым местом для игр и отдыха ребенка, даря ему положительные эмоции и радость.

          Игры помогут ребенку развить координацию движений, воображение, мелкую моторику, подарят массу радости и удовольствия.

          Игрушка изготовлена из качественного и безопасного для ребенка материала - ударопрочного пластика, который не выгорает и не деформируется от солнца.

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          Основные характеристики

          • Высота1160
          • Ширина1140
          • Глубина860

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