Характеристики товара
Описание
Игровой домик имеет привлекательный дизайн, стены выполнены с имитацией «бревен».
Домик просто и быстро устанавливается на небольшом ровном участке, в летнее время станет украшением придомовой территории, а в холодное время его можно легко разобрать и перенести в игровую комнату.
Для вентиляции игрового пространства внутри предусмотрены окошки с открывающимися ставнями и невысокие двери, украшенные изображением насекомых.
Домик станет любимым местом для игр и отдыха ребенка, даря ему положительные эмоции и радость.
А звонок с музыкой и подсветкой известит маленького хозяина, что у него на пороге гости.
Игры помогут ребенку развить координацию движений, воображение, мелкую моторику, подарят массу радости и удовольствия.
Игрушка изготовлена из качественного и безопасного для ребенка материала - ударопрочного пластика, который не выгорает и не деформируется от солнца.
Основные характеристики
- Высота1160
- Ширина1160
- Глубина850