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Домик игровой, розовый

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Характеристики товара

Описание

Детский игровой домик сказочно и нежно красочный, удобный и вместительный. Яркий пластиковый вкладыш с изображением единорога делает детский игровой домик особенно привлекательным для маленьких принцесс.

Удобство. Вместительный игровой домик, выполненный в ярких расцветках. Его можно использовать для одиночных и коллективных игр детей, устанавливать как на улице, так и внутри помещения.

Интересные детали. Спереди имеется дверца для входа, а в трех остальных стенках предусмотрено по окошку, одно из которых имеет ставни. Окошко на крыше имеет имитацию стекол из полупрозрачного пластика.

Надежность и прочность. Домик выполнен из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества. Данная модель отличается устойчивой и надежной конструкцией

Атмосферостойкость. Домик устойчив к воздействию солнечных лучей и других природных явлений.

Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии.

Легкая сборка. Домик очень легко собирается, крепление деталей осуществляется при помощи специальных пластиковых гаек, поставляемых в комплекте.

Максимальная нагрузка 25 кг.

Размер упаковки:

  • Ширина 980 мм
  • Глубина 200 мм
  • Высота 600 мм

Вес в упаковке, кг: 9.85

Объем упаковки, м3: 0.118

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Основные характеристики

  • Высота1095 мм
  • Ширина960 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес8.2 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветрозовый

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