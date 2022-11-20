Характеристики товара
Описание
Детский игровой домик сказочно и нежно красочный, удобный и вместительный. Яркий пластиковый вкладыш с изображением единорога делает детский игровой домик особенно привлекательным для маленьких принцесс.
Удобство. Вместительный игровой домик, выполненный в ярких расцветках. Его можно использовать для одиночных и коллективных игр детей, устанавливать как на улице, так и внутри помещения.
Интересные детали. Спереди имеется дверца для входа, а в трех остальных стенках предусмотрено по окошку, одно из которых имеет ставни. Окошко на крыше имеет имитацию стекол из полупрозрачного пластика.
Надежность и прочность. Домик выполнен из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества. Данная модель отличается устойчивой и надежной конструкцией
Атмосферостойкость. Домик устойчив к воздействию солнечных лучей и других природных явлений.
Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии.
Легкая сборка. Домик очень легко собирается, крепление деталей осуществляется при помощи специальных пластиковых гаек, поставляемых в комплекте.
Максимальная нагрузка 25 кг.
Размер упаковки:
- Ширина 980 мм
- Глубина 200 мм
- Высота 600 мм
Вес в упаковке, кг: 9.85
Объем упаковки, м3: 0.118
Основные характеристики
- Высота1095 мм
- Ширина960 мм
- Глубина900 мм
- Вес8.2 кг
- Материал каркасапластик
- Цветрозовый