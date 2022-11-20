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          Фотография Домик игровой со столиком LAH от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Домик игровой со столиком LAH

          4.7
          Оптовая цена
          от 55 990 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Домик игровой со столиком LAH
          Домик игровой со столиком LAH
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          Характеристики товара

          Описание

          Игровой домик выполнен очень реалистично, поэтому дети смогут принимать в нем гостей и придумают много интересных игр.

          В распоряжении крохи есть столик со скамейками с внешней части конструкции и открывающиеся ставни на окнах.

          Внутри домика нет пола, поэтому его можно устанавливать на любой поверхности, он легко собирается и не занимает много места.

          Конструкция имеет рельефный устойчивый корпус, имитирующий бревенчатое строение, а крыша напоминает черепичную.

          Игровой домик выполнен из ударопрочного, сертифицированного пластика высокого качества, не подверженного деформациям от воздействия солнца и морозов.

          Конструкция окрашена насыщенными красителями, которые не теряют со временем первоначальной яркости и не выгорают.

          Домик разнообразит сюжеты игр детей, поможет им проявить фантазию и улучшить образное мышление.

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          Основные характеристики

          • Высота1750
          • Ширина1600
          • Длина1600
          • Вес59

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