Характеристики товара
Описание
Игровой домик выполнен очень реалистично, поэтому дети смогут принимать в нем гостей и придумают много интересных игр.
В распоряжении крохи есть столик со скамейками с внешней части конструкции и открывающиеся ставни на окнах.
Внутри домика нет пола, поэтому его можно устанавливать на любой поверхности, он легко собирается и не занимает много места.
Конструкция имеет рельефный устойчивый корпус, имитирующий бревенчатое строение, а крыша напоминает черепичную.
Игровой домик выполнен из ударопрочного, сертифицированного пластика высокого качества, не подверженного деформациям от воздействия солнца и морозов.
Конструкция окрашена насыщенными красителями, которые не теряют со временем первоначальной яркости и не выгорают.
Домик разнообразит сюжеты игр детей, поможет им проявить фантазию и улучшить образное мышление.
Основные характеристики
- Высота1750
- Ширина1600
- Длина1600
- Вес59