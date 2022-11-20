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Домик игровой со светом и звонком - фото 1Домик игровой со светом и звонком - фото 2

Домик игровой со светом и звонком

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Характеристики товара

Описание

Игровой домик со светом и звонком Звонок с легкостью крепится на любой поверхности домика, как снаружи, так и изнутри, что делает игровой процесс более привлекательным. При нажатии на звонок загорается свет и звучит мелодия.

Удобство. Вместительный игровой домик, выполненный в ярких расцветках. Его можно использовать для одиночных и коллективных игр детей, устанавливать как на улице, так и внутри помещения.

Интересные детали. Спереди имеется дверца для входа, а в трех остальных стенках предусмотрено по окошку, одно из которых имеет ставни. Окошко на крыше имеет имитацию стекол из полупрозрачного пластика.

Надежность и прочность. Домик выполнен из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества. Данная модель отличается устойчивой и надежной конструкцией

Атмосферостойкость. Домик устойчив к воздействию солнечных лучей и других природных явлений.

Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии.

Легкая сборка. Домик очень легко собирается, крепление деталей осуществляется при помощи специальных пластиковых гаек, поставляемых в комплекте.

Внимание!

Музыкальная кнопка с подсветкой работает от (А, АА) пальчиковых батареек (в комплект не входят).

Максимальная нагрузка 25 кг.

Размер упаковки:

  • Ширина 980 мм
  • Глубина 200 мм
  • Высота 600 мм

Вес в упаковке, кг: 9.85

Объем упаковки, м3: 0.118

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Основные характеристики

  • Высота1095 мм
  • Ширина960 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес8.2 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветголубой, красный, зеленый

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