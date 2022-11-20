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Домик игровой, зеленый

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Домик игровой

Характеристики товара

Описание

Для радости ребенка и счастливых детских игр. Уникальная игрушка, в нем ребенок становится хозяином собственного "сказочного мира". широкий удобный домик, в котором могут играть несколько детей в команде. В процессе игры малыш примеряет на себя различные социальные роли, тем самым происходит первичный процесс адаптации. В играх с друзьями у ребенка улучшается коммуникативный процесс, один из важных моментов будущей жизни. Домик имеет красочный дизайн, имитирующий "реальный дом". Удобная конструкция позволяет легко собирать домик, а также без труда размещать его как в квартире, так и на природе или в саду на даче.

Удобство. Домик имеет достаточно большие размеры, что дети могут играть в домике в полный рост и собираться большой дружной компанией.

Надежность и прочность. Домик выполнен из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества.

Атмосферостойкость. Домик устойчив к воздействию солнечных лучей и других природных явлений, можно использовать домик не только дома, но и на свежем воздухе.

Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии.

Легкая сборка. Домик легко собирается, детали соединяются и закрепляются специальными пластиковыми гайками, которые входят в комплект.

Вид упаковки: картон

Размер упаковки:

  • Ширина 1320 мм
  • Глубина 160 мм
  • Высота 1160 мм

Вес в упаковке, кг: 18.77

Объем упаковки, м3: 0.245

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Основные характеристики

  • Высота1175 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина1100 мм
  • Вес16.27 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветголубой, красный, зеленый

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