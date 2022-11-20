Характеристики товара
Описание
Для радости ребенка и счастливых детских игр. Уникальная игрушка, в нем ребенок становится хозяином собственного "сказочного мира". широкий удобный домик, в котором могут играть несколько детей в команде. В процессе игры малыш примеряет на себя различные социальные роли, тем самым происходит первичный процесс адаптации. В играх с друзьями у ребенка улучшается коммуникативный процесс, один из важных моментов будущей жизни. Домик имеет красочный дизайн, имитирующий "реальный дом". Удобная конструкция позволяет легко собирать домик, а также без труда размещать его как в квартире, так и на природе или в саду на даче.
Удобство. Домик имеет достаточно большие размеры, что дети могут играть в домике в полный рост и собираться большой дружной компанией.
Надежность и прочность. Домик выполнен из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества.
Атмосферостойкость. Домик устойчив к воздействию солнечных лучей и других природных явлений, можно использовать домик не только дома, но и на свежем воздухе.
Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии.
Легкая сборка. Домик легко собирается, детали соединяются и закрепляются специальными пластиковыми гайками, которые входят в комплект.
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
- Ширина 1320 мм
- Глубина 160 мм
- Высота 1160 мм
Вес в упаковке, кг: 18.77
Объем упаковки, м3: 0.245
Основные характеристики
- Высота1175 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина1100 мм
- Вес16.27 кг
- Материал каркасапластик
- Цветкрасный, желтый, синий